Celstraf gevraagd na incident op parking supermarkt 15 februari 2018

02u46 0 Aalst De 59-jarige Freddy K. uit Denderleeuw verscheen gisteren voor de correctionele rechtbank in Dendermonde voor een vreemd voorval aan de Colruyt in Aalst.

De man had op 6 augustus 2016 net zijn boodschappen ingepakt toen een tachtiger op hem afstapte en hem aansprak over het feit dat hij geparkeerd stond op een invalideparking zonder geldige parkeerkaart. K. zelf zou hierbij een man een duw hebben gegeven nadat hij in zijn busje was gestapt en verhinderde om weg te rijden. De tachtiger vertelde een ander verhaal en zei dat hij een kopstoot had gekregen van de man. "Ik bloedde er zelf hevig door en moest naar de oogarts", klonk het.





Twee getuigen kwamen ook naar de rechtbank die samen met iemand anders de feiten had gezien. Die laatste kwam niet opdagen omdat hij nog aan het uitrusten was van Aalst carnaval. Zij vertelden hun verhaal, maar herinnerden zich niet veel meer van de feiten. Het openbaar ministerie was van oordeel dat Freddy K. wel degelijk in fout was. Hij riskeert een celstraf van 12 maanden en een geldboete van 600 euro. In het verleden zou de man al een kort lontje hebben gehad. Zijn advocaat vond dat er te veel tegenstrijdige verklaringen waren. "Er was inderdaad geen gehandicaptenkaart, maar misschien was de reactie van de tachtiger ook licht overdreven. Bovendien zijn er heel wat tegenstrijdige verklaringen in deze zaak", aldus Kjell Verleysen. De rechtbank doet uitspraak op 21 maart. (KBD)