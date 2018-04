Céline (104) is oudste inwoner 18 april 2018

Céline Van Uytganck viert haar 104de verjaardag en is daarmee de oudste inwoner van Aalst. Ze is iets ouder dan Virginia De Bruyn, die in oktober 104 jaar wordt. Céline verblijft in woonzorgcentrum De Toekomst in de Sint-Kamielstraat. "Ik ben geboren in Schaarbeek, maar volgde mijn geliefde naar Aalst. Mijn echtgenoot, Pierre Bombeek, was kapper op de Grote Markt. Kinderen hadden we niet, maar de zoon en dochter van mijn mans broer waarmee we het huis deelden, waren als kinderen voor mij. Nog altijd trouwens", zegt Céline. "Ik hielp in de kapperszaak en werkte een zestal jaar voor kousenfabriek Du Parc, waar ik de nagels van de werknemers verzorgde, zodat ze niet bleven hangen in de kousen. De fabriek betaalde mij daarvoor", zegt Céline. (RLA)