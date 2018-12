CD&V-voorzitter Wouter Beke bemiddelt bij Christoph D’Haese (N-VA) over bestuursdeelname Aalsterse CD&V-afdeling Rutger Lievens

02 december 2018

15u45 0 Aalst Er is contact geweest tussen nationaal CD&V-voorzitter Wouter Beke en Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Via een nationale omweg probeert de Aalsterse CD&V weer aan de onderhandelingstafel te geraken. D’Haese houdt nog alle opties open, maar wil wel over enkele dagen landen.

CD&V haalt alles uit de kast om opnieuw een volwaardige onderhandelingspartner te worden in de Aalsterse coalitievorming. Na een bitse discussie tussen CD&V en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) afgelopen dinsdag was de partij niet meer welkom in de onderhandelingen. Sp.a en Lijst A werden gecontacteerd, maar sp.a liet al weten niet te willen onderhandelen over een zogenaamd rechts akkoord. Bleven nog over aan de onderhandelingstafel: N-VA, Open Vld en Lijst A.

Nu zou de lokale afdeling via de connecties in het parlement weer aan tafel willen geraken. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bevestigt dat hij in contact staat met Wouter Beke, de nationale CD&V-voorzitter. “Maar ik hou alle lijnen open, met alle mogelijke partners”, zegt D’Haese. “Het heeft nu wel lang genoeg geduurd, ik wil deze week echt landen.”

Met Vlaams Belang?

De vraag blijft met wie D’Haese in zee gaat, blijft tot op vandaag onbeantwoord. Twee opties lijken over te blijven: N-VA, Lijst A, Open Vld, samen goed voor 22 zetels op 43 of N-VA, CD&V en Open Vld, samen 26 zetels. Een coalitie met 22 zetels op 43 is erg krap, maar tussen N-VA, Lijst A en Open Vld is er op dit moment wel vertrouwen.

Er is ook het gerucht dat Vlaam Belang gecontacteerd zou zijn om als het nodig is gedoogsteun te leveren in ruil voor rechtse realisaties. Dat laatste kan geen enkele onderhandelaar bevestigen. Vlaams Belang blijft ook dromen van een deelname aan het bestuur. “Wanneer gebruikt D’Haese zijn verstand en wanneer respecteert hij de kiezer? Een telefoontje van twee minuten, een inhoudelijk gesprek van twee uur en de Vlaams-rechtse coalitie N-VA met VB kan starten”, zegt Steve Herman van Vlaams Belang.