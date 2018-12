CD&V nog niet uitgenodigd om opnieuw te onderhandelen: “Als we de kans krijgen, zullen we ons constructief opstellen” Rutger Lievens

03 december 2018

19u35 0 Aalst CD&V is ondanks een knieval en een bemiddelingspoging van Wouter Beke niet welkom aan de onderhandelingstafel. Ilse Uyttersprot (CD&V) belooft vandaag nog eens dat de partij zich constructief zal opstellen, als ze de kans krijgt om mee te onderhandelen. Sinds vorige week zijn er coalitiebesprekingen tussen N-VA, Open Vld en Lijst A, zonder CD&V dus.

De breuk tussen N-VA en CD&V kwam er vorige week dinsdag toen op de gemeenteraad de politiebegroting werd besproken. CD&V legde er burgemeester en formateur Christoph D’Haese (N-VA) het vuur aan de schenen. Een dag later liet hij weten dat CD&V niet meer welkom was aan de onderhandelingstafel.

Uit een interview dat Ilse Uyttersprot (CD&V) gaf aan Tv Oost lijken de brokken nog niet gelijmd. “Die onthouding op de stemming over de politiebegroting, dat slaat op de vorige bestuursperiode. De onderhandelingen gaan over de nieuwe legislatuur. Het een heeft niks te maken met het ander”, zei ze.

Gedoogsteun van VB?

Op de vraag of ze nu opnieuw mag mee onderhandelen zei ze: “Het is de burgemeester die bepaalt wie hij uitnodigt. Als we de kans krijgen om mee te onderhandelen, zullen we dat op een constructieve manier doen”, aldus Ilse Uyttersprot (CD&V).

Het is dus afwachten of er nog verandering komt in de samenstelling van het stadsbestuur. Sinds vorige week zitten Lijst A, Open Vld en N-VA aan de onderhandelingstafel. Vlaams Belang leverde vorige dinsdag bij de stemming over de politiebegroting de nodige meerderheid voor D’Haese. Volgens de partij is dat het bewijs dat ze de krappe meerderheid van N-VA, Open Vld en Lijst A kan gedoogsteun geven als het nodig is. “Wij zijn trouw, dat zit in ons DNA”, zegt Michel Van Brempt (VB).