CD&V’ers verkleed als Jozef en Maria door de straten: “Kerstmis is en blijft deel van onze identiteit” Rutger Lievens

26 december 2018

11u43 0 Aalst Als Jozef, Maria, kerstengelen, koningen en herders gingen Aalsterse CD&V’ers door Aalst. Ze willen iedereen eraan herinneren waar het met Kerst om draait: de geboorte van Jezus Christus. Opmerkelijk is dat CD&V de link legde met het Aalsters DNA: “Kerstmis is en blijft deel van onze identiteit”, zei Ilse Uyttersprot, verkleed als engel.

“CD&V Aalst wil gedenken dat de geboorte van Jezus niet zomaar één van die traditionele feestdagen is die dankbaar worden aanvaard om gevierd te worden”, aldus de CD&V’ers. “Met Kerstmis, voor christenen het belangrijkste feest van het jaar, gedenken wij dat Jezus is gekomen als verlosser en vredebrenger op aarde. Met een serene, kleurrijke wandeling doorheen het centrum bracht CD&V-Aalst iedereen in herinnering wat eigenlijk wordt gevierd: Hét feest van de Vrede.”