CD-uitverkoop bij Feedback Rutger Lievens

20 juli 2018

13u47 0 Aalst De uitbaters van de vroegere Aalsterse cd-winkel Feedback organiseert een uitverkoop van cd's, dvd's, lp's en t-shirts.

Uitbater Kristof Den Herder houdt tegenwoordig café Coaster open in de Vlaanderenstraat in Aalst samen met zijn vrouw. De zaak staat bekend om zijn 'Horrormaze' dat Kristof elk jaar met Halloween bouwt in het café. Maar hij heeft dus nog een heleboel cd's uit zijn Feedback-periode en die moeten de deur uit.

Op 21 en 22 juli is er een cd-verkoop tussen 14 en 18 uur. Op 14 en 15 augustus worden er ook cd's verkocht. Kortingen starten vanaf 30%. Op 14 en 15 augustus is alles aan 50% korting.