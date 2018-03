Cava en verse vis aan de Oude Vismijn 16 maart 2018

Over.morgen organiseert op 25 maart 'Ver de vase - eenmalige heropening van de Oude Vismijn'. Die dag kan je vanaf 11 uur aan de Oude Vismijn in Aalst verse vis kopen in een stukje Aalsters erfgoed. "Over.morgen organiseert een hele dag animatie. Op het programma staan ondermeer een viswedstrijd: Wie vist het meest vis uit de Dender? Inschrijven kan door te mailen naar aalst@over-morgen.be. Er is een visaperitief met cavabar, café en visgerechten om te eten en te drinken een hele namiddag lang. Er is een viskraam voor de kleinsten die graag eendjes vissen. Ook de speeltuin rond de Oude Vismijn biedt een veilige speelomgeving. Er zal ook voor een keer opnieuw verse vis te koop zijn in de Oude Vismijn", zegt Over.morgen. (RLA)