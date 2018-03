Catfish & Cotton in De Living 10 maart 2018

02u56 0

De Amerikaanse Wes Lee en de Aalsterse gebroeders Borms brengen met Catfish & Cotton een bluesconcert op 15 maart in De Living in Aalst. "Wes Lee is 'The Real Deal', een traditionele blues- en rootsgitarist uit Mississippi met een uitzonderlijke staat van dienst. Catfish & Cotton Luc en Marc Borms toerden de laatste jaren ettelijke keren door Mississippi, traden er op en namen er hun laatste cd's op. Zij schreven 3 boeken over de rijke cultuur en de akoestische bluesmuziek van het diepe Zuiden van de Verenigde Staten", aldus organisator vzw Parol . "In maart 2018 toeren zij samen door Vlaanderen. Buurthuis De Living op Aalst Rechteroever is de eerste halte."





Een toegangsticket kost 8 euro, met de kansenpas betaal je 1,5 euro. Tickets bij Parol. (RLA)