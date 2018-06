Casaer niet blij met 'Week van de Kreftende Fietser' 28 juni 2018

De Week van de Kreftende Fietser in Aalst leverde al heel wat interessante beelden op van fietspaden in slechte staat: plots eindigende fietspaden, putten, losliggende stenen en duizend en één obstakels. "Het bestuur van 'Fietsstad Aalst' vindt dat ze heel goed bezig zijn... Wij niet! We roepen daarom op om deze week te doen waar Aalstenaars zo goed in zijn: gefundeerd kreften", luidt het op Facebook. Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) haalde op de gemeenteraad zwaar uit naar de 'kreftende' fietsers. Hij zag er een zet in van Groen, dat zeer kritisch is voor het fietsbeleid. Casaer vond het verdacht dat een deel van de 'krefters' op de lijst van Groen staan en riep op tot een constructievere houding. (RLA)