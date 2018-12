Carolien helpt kinderen verdriet verwerken met troostknuffels Rutger Lievens

27 december 2018

14u00 0 Aalst Carolien De Trèfle uit Aalst is begonnen als rouwconsulente en zij maakt troostknuffels om kinderen te leren omgaan met verdriet.

De troostknuffel heeft de vorm van een uil, een hondje of een ander dier. Achterin zit een rits. “In de knuffel kan het kind een tekening achterlaten. Of het schrijft iets op, emoties of gedachten, en het steekt het briefje in de troostknuffel. Ik heb gemerkt dat kinderen op die manier hun verdriet een plaats kunnen geven”, zegt Carolien, die het idee in Nederland heeft opgepikt en de knuffels zelf maakt.

De lerares van De Duizendpootjes in Aalst is recent begonnen als rouw- en verliesconsulente. Ze helpt kinderen en volwassenen omgaan met verlies. “Mijn zus is 11 jaar geleden gestorven en dat heeft heel wat teweeggebracht. Als lerares heb ik meegemaakt dat een leerlinge van 11 jaar oud overleed tijdens haar vakantie. Sommige kinderen moesten psychologisch begeleid worden toen dat nieuws op school bekend werd. Het heeft me zelf ook aangegrepen. Dat alles heeft me ertoe aangezet om zelf me te verdiepen in rouw en verdriet. Ik heb een opleiding gevolgd in Antwerpen”, zegt ze.

Meer info op https://rouw-en-verlies.webnode.be.