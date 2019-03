Carnavalszondag wordt stormzondag: omgewaaide bomen en losgerukte daken bezorgen hulpdiensten werk KOEN MOREAU

10 maart 2019

19u29 0 Aalst Het stormweer van zondag strooide roet in het eten voor de carnavalsstoeten in Lede en Ninove. In de plaats kreeg de Dendersteek een massa wind en heel veel – eerder beperkte - materiële schade: tal van bomen gingen tegen de vlakte en nogal wat daken bleken niet bestand tegen de felle rukwinden.

Opvallend veel zware en grote bomen in de Denderstreek overleefden de zondagsstorm niet en gingen tegen de vlakte. Heel wat keren sleurden ze daarbij ook elektriciteitskabels mee. Daardoor was onder andere de drukke Leedsesteenweg tussen Erpe-Mere en Lede uren afgesloten afgesloten voor het verkeer.

In minstens drie gevallen belandden mastodonten op wagens. Zo schrok Amber Baele uit Sint-Lievens-Houtem zich een hoedje toen een stevige tak in de voorruit van haar op de Aalstsesteenweg in Schendelbeke (Geraardsbergen) rijdende wagen viel. Langs Hoging in Oordegem (Lede) raakte een geparkeerde wagen bedolven onder een kolos die besloot te barsten in plaats van te buigen. Dat was ook de oorzaak van de schade die enkele geparkeerde wagens opliepen langs de Eikestraat in Steenhuize-Wijnhuize (Herzele).

In de Haststraat in Smeerebbe-Vloerzegem (Geraardsbergen) bezweek een 180 jaar oude beuk zondagmiddag eveneens onder de felle windstoten. De ontwortelde boom kwam over de weg te liggen. Brandweerpost Geraardsbergen zaagde de door schimmel aangetaste boom met een diameter van drie meter in stukken.

Verder liepen tal van daken schade op. In de Denderstraat in Aalst waaide een groot deel van een plat dak van een appartementsgebouw weg. Het dak schoot los door de hevige rukwinden en kwam gevaarlijk naar beneden te hangen. De brandweer haalde het weg. Langs de Oudenaardseteenweg in Bambrugge (Erpe-Mere) werden eveneens verschillende rijen dakpannen weggeblazen. De politie sloot er preventief een rijstrook af. In de Ajuinstraat in Aalst begaf een houten puntgevel het door de hevige windvlagen. In Aaigem (Erpe-Mere) vernielde de storm de tribune van voetbalclub SK Aaigem.

Heel wat (tijdelijke) verkeerssignalisatie, werfborden, werftoiletten en kledingcontainers bleven niet overeind onder de wind. Door de talrijke losgewaaide bomen en takken besliste de NMBS kort na de middag om alle treinverkeer in Oost- en West-Vlaanderen stil te leggen.

Na lang twijfelen werd ook beslist om, net als in Dendermonde, de carnavalsstoet van Lede af te lassen. “Bijzonder jammer, maar het zou onverantwoord zijn”, klonk het eerlijk bij enkele ontgoochelde maar begripvolle carnavalisten in Lede. In Ninove ging de stoet wel uit. Wel werd het parcours ingekort, moesten de praalwagens in de laagste stand en mochten carnavalisten niet op de wagens.

De brandweer kreeg zondag een massa oproepen te verwerken. Daardoor was het op sommige momenten bijna onmogelijk de hulpdiensten te bereiken via zowel het noodnummer 100/112 als het stormnummer 1722. Op het dak van het Aalsters Stedelijk Ziekenhuis brak op de koop toe de ziekenhuismast af. Ook hier moest de brandweer voor een noodreparatie zorgen.