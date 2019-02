Carnavalswereld massaal in de bres voor Gebosjt: garagisten steken handen uit de mouwen om aan tractoren te sleutelen Iedereen solidair om gesaboteerde groep zondag in stoet te krijgen Koen Baten

26 februari 2019

18u12 0 Aalst De kansen dat Aalsterse carnavalsgroep ‘Gebosjt' zondag toch mee kan lopen met de stoet stijgen met de seconde. Nadat gisteren het nieuws over de sabotage aan hun wagen uitbrak, krijgt de groep voortdurend telefoon en berichtjes van verenigingen en mensen die te hulp schieten. “Al die reacties, het is ongelofelijk. De tranen van verdriet maken nu plaats voor tranen van vreugde", zegt Liesbet Roelandt. De groep maakt zich sterk dat er ‘zo’n 90 procent kans is’ dat ze zondag in de stoet meelopen.

Het was een zware shock toen de carnavalsvereniging afgelopen weekend ontdekte dat hun wagens beschadigd en gesaboteerd waren. Iemand drong de hal binnen en stak hun banden plat. Daarna werd suiker in de mazouttank gegoten, waardoor ook de tractoren onbruikbaar waren geworden. De groep zat met de handen in het haar en vreesde voor hun deelname aan de stoet nu zondag.

Vandaag ziet het er al een pak rooskleuriger uit voor Gebosjt. De carnavalsgroep kreeg enorm veel reacties van mensen die willen helpen en ervoor zorgen dat ze carnaval niet missen. Ze krijgen materiaal aangeboden, en hebben intussen al reservewielen voor de banden die zijn plat gestoken. “Wij zijn enorm gecharmeerd en onder de indruk van al die sms’en. We kunnen het amper nog volgen”, aldus de geëmotioneerde carnavalisten. Naast heel wat carnavalsgroepen die een bericht stuurden, krijgen ze ook steun van de vzw Carnavalist tot in de Kist uit Aalst. “Iedereen wil ons helpen en ervoor zorgen dat we zondag gewoon kunnen aantreden in de stoet”, zegt Liesbet.

Vanavond komen ook enkele garagisten een kijkje nemen naar de tractoren om deze mogelijk te herstellen, zodat ze toch weer kunnen starten. “Verschillende garagisten hebben de koppen bij elkaar gestoken en besproken hoe ze ons kunnen helpen. Dit kunnen wij haast niet geloven", aldus de carnavalsgroep.

Gebosjt durft ondertussen al iets optimistischer naar de toekomst kijken. “De kans dat we zondag kunnen aantreden in de stoet? Die schatten we op zo’n 90 procent. Dan zijn al deze uren werk niet voor niets geweest en kunnen we onze wagen gewoon laten zien aan het publiek", klinkt het. Ook alle reacties geven een stevige boost. “Dit konden we echt wel gebruiken. We zijn enigszins ook overweldigd, maar daaraan merk je dat carnaval een sociaal gebeuren is en dat niemand in de kou blijft staan", klinkt het.