Carnavalsspeld voor 5 cent verzamelobject 10 februari 2018

Het was prins Frank Van Rymenant die in 1989 de eerste metalen carnavalsspeld introduceerde. De dasspeld van bijna 30 jaar oud is een van de pronkstukken in de verzameling van Tom Huybrechts. "Er waren wel al prinsen die buttons uitgebracht hadden. Frank was de eerste prins die een metalen speld aanbood aan de carnavalisten. In mijn verzameling heb ik een nog een voorloper van de speld van Frank: een oudere speld van de carnavaleske fanfare De Oude Garde. Gevonden op een rommelmarkt in een doos vol met andere speldjes. Het was 5 cent per speldje, ik kocht de doos voor 6 euro. Die carnavalsspelden zijn nu wel meer waard dan die 5 cent. Na Frank hebben nog andere prinsen gelijkaardige spelden uitgebracht, hij is een trendsetter geweest."