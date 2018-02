Carnavalsscepter van 500 euro VERZAMELOBJECT 06 februari 2018

Een echte carnavalsscepter, dat mag niet ontbreken in de verzameling van carnavalist Tom Huybrechts. "Deze replica van een scepter kocht ik in 2005 bij Luc Peirlinck, dé man die scepters maakte voor de prinsen carnaval van Aalst", zegt Tom. "Op mijn 21ste hebben mijn ouders het aan Luc gevraagd of hij er een wou maken voor mij. Hij heeft er in heel zijn leven zo'n 70 gemaakt, zo'n twee of drie per jaar. Hij wist dat ik verzamelaar was. 'Voor hem wil ik dat wel nog doen' zei hij", zegt Huybrechts. Ondertussen is Luc Peirlinck gestopt met het maken van zijn scepters, wat het collectorsitem extra zeldzaam maakt. De waarde van zo'n scepter wordt op 500 euro geschat.