Carnavalsprins tapt drie dagen pintjes in café De Beiaard KRISTOF DEVOS GAAT NA 20 JAAR NIET MEER MEE IN DE STOET RUTGER LIEVENS

02 februari 2018

02u32 0 Aalst Op de deur van café De Beiaard op de Grote Markt van Aalst staat het in grote letters: 'Weir zen oepen me carnaval'. 'Weir', dat zijn de kersverse cafébazen Kristof Devos (36) en Anissa De Mol (30). Zij zijn volop aan het werk om hun café carnavalsklaar te krijgen. Oud-prins carnaval Kristof gaat na 20 jaar niet meer mee in de stoet. "Maar van in het café hebben we een prachtig zicht op de Grote Markt, dus ik mis niks", zegt hij.

Oké, carnaval is een straatfeest. Het is dansen op en aan de pompiers op het Vredeplein of Grote Markt, maar een carnavalist zoekt ook graag de warmte van de kroegen op? 'Kaffeiken in kaffeiken oit', noemen ze dat in Aalst. Dit jaar kan je je opnieuw opwarmen in café De Beiaard, want de nieuwe uitbaters Kristof en Anissa doen open met carnaval. "We waren al een tijdje aan het uitkijken naar een goeie opportuniteit, de interesse voor horeca is er altijd geweest. Toen De Beiaard op de markt kwam, hebben we direct de nodige contacten gelegd en we zijn zo blij dat we hier onze droom kunnen realiseren. Op dé Grote Markt van Aalst", zegt Kristof Devos.





Omdat een mens nu eenmaal soms een deadline nodig heeft, werd carnaval aangekruist op de kalender. "De grote werken houden we voor na carnaval. De gevel, het dak, de toiletten, de toog en de rest van het interieur worden vernieuwd, maar eerst laten we dus carnaval passeren. Na de drie dagen carnaval gaat het café weer dicht om dan definitief open te gaan tegen 1 april, want dan passeert de Ronde van Vlaanderen over de Grote Markt", zegt Anissa. "Het doel is om er hier een gezellige bruine kroeg van te maken. Voor vaste klanten, voor carnavalisten, voor toeristen, iedereen die zin heeft om binnen te komen. Je zal in De Beiaard ook je honger kunnen stillen met een boerenboterham. Met carnaval zullen we 'gekaste' erwten verkopen", zegt Anissa.





Prachtig zicht

Het café zal drie dagen open zijn met carnaval. "Het liefst zou ik al op carnavalszaterdag openen, sowieso op de zondag van carnaval. Ik liep twintig jaar mee in de stoet, vanaf ik 16 jaar was en mocht van thuis", zegt Kristof Devos. "Nu ga ik voor het eerst niet meer mee en ben ik gestopt bij carnavalsgroep Beschomt, er is geen tijd meer door het café. Gelukkig zitten we hier in De Beiaard wel nog midden in het feestgewoel. Van op de eerste verdieping heb je een prachtig zicht op de carnavalsstoet als die de Grote Markt over rijdt", zegt Kristof Devos.





Campagne

Het vieren van carnaval op café is helemaal nog niet dood en zoals steeds houden enkele carnavalsgroepen met Vastelauved een café open. Carnavalsgroep Kop Oever Kloeiten houdt met de drie dagen café De Klok open, De Bjein Treizen hebben een carnavalscafé in de Korte Zoutstraat. Ook de stad wil de feestvierder opnieuw meer in de cafés krijgen. "Dit jaar met een campagne onder de noemer 'drinkt iejne mee op stammenei'", zegt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V). "De cafébazen krijgen opnieuw een affiche en nominettes ter beschikking om uit te delen tijdens de carnavalsdriedaagse. We beseffen dat het voor de cafébazen hard werken is tijdens de dagen van carnaval en appreciëren dit enorm. De cafés dragen bij tot de beleving rond het carnavalsgebeuren en via deze actie willen we hen stimuleren dit zo te houden. Het feit dat op de twee grootste feestpleinen (Grote Markt en Vredeplein) een extra zaak zijn deuren opent, is dan ook zeker een gunstige evolutie."





De affiches zullen op openbare plaatsen worden gehangen en bevatten een QR-code, zodat iedereen onmiddellijk toegang heeft tot de lijst met de geopende cafés. Op de lijst staan 44 adresjes waar je iets kan drinken met carnaval.