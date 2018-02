Carnavalsmedailles VERZAMELOBJECT 03 februari 2018

03u01 0

Behalve bierkaartjes, carnavalslintjes en carnavaleske postkaarten zijn verzamelaars ook op zoek naar carnavalsmedailles. Die carnavalsmedailles uit de jaren 70, 80 en 90 zijn heuse verzamelobjecten. "De stad heeft die voor het eerst uitgebracht in 1975. Sommige mensen van het Feestcomité dragen die inderdaad, maar die waren zeker niet alleen bestemd voor leden van het Feestcomité. Iedereen kon die kopen, al waren ze wel beperkt in aantal en genummerd. In de jaren 80 en 90 heeft de Prinsengarde nog eens carnavalsmedailles uitgebracht", zegt verzamelaar Tom Huybrechts.





De kostprijs is niet bekend.