Carnavalsmatch van Den Iendracht: “Carnaval is gestart” Rutger Lievens

01 maart 2019

20u51 0 Aalst Carnaval is in Aalst, want in het Pierre Cornelisstadion speelt Eendracht Aalst vanavond zijn carnavalsmatch. Meteen het eerste carnavalsfeestje voor de Aalstenaars, waarvan velen tot woensdagochtend zullen doorgaan.

Even na 20 uur liep een bonte stoet Voil Jeanetten rond het veld van Eendracht Aalst. Een traditie in Aalst op de vooravond van carnaval. Eendracht speelt vanavond een duel tegen Rupel-Boom en de meeste supporters waren toch vooral met de match bezig. “Het is superbelangrijk vanavond dat we een goed resultaat neerzetten”, zegt Julien De Cock, de man die beter bekend is als de mascotte Zwawi. “Maar ik denk wel dat de ploeg een boost kan krijgen door al die verklede supporters hier”, aldus Zwawi.