Carnavalskeizer Kamiel Sergant blaast 84 kaarsjes uit Rutger Lievens

09 januari 2019

09u47 0 Aalst Kamiel Sergant viert vandaag zijn 84ste verjaardag. De carnavalskeizer werd geboren op 9 januari 1935, bijna gelijktijdig met Evis Presley. Hij is dit jaar 50 jaar keizer van carnaval Aalst.

Via sociale media wensen talloze Aalstenaars Kamiel Sergant vandaag een gelukkige verjaardag. Hij is nog altijd immens populair, ook al is het meer dan 50 jaar geleden dat hij tot prins carnaval werd verkozen in de stad. Sergant was prins carnaval in 1963, 1966 en 1968. In 1969 kreeg hij de eretitel keizer.

Aalstenaars kennen Kamiel Sergant niet alleen van zijn fietsenwinkel en van de vele carnavalshits, maar ook door zijn inzet voor de zwakkeren in de maatschappij. Jarenlang organiseerde hij een voedselbedeling in de Moorselbaan waar lange rijen mensen soms stonden aan te schuiven. Als een moderne Daens kaartte hij de barre levensomstandigheden van de zwaksten van de maatschappij aan en als een echte Louis Paul Boon schopte hij de mensen met macht een geweten.

Tegenwoordig geniet hij van een rustige oude dag, al hopen we dat hij dit jaar opnieuw de stoet komt bekijken. Gelukkige verjaardag keizer Kamiel!