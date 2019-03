Carnavalsgroep en familie starten benefiet op voor gezin dat alles verloor in woningbrand Op 18 mei eetfestijn in zaal Chopin in Hertshage Koen Baten

19 maart 2019

13u08 0 Aalst Katleen Arijs en Sven De Moor organiseren op 18 mei een groot eetfestijn als benefiet voor Natascha Philips en Michaël Lelièvre die op 1 januari van dit jaar alles verloren bij een hevige woningbrand. Het vuur ontstond ‘s morgens vroeg op de Dendermondsesteenweg in Aalst. De bewoners konden met hun kinderen via buurman Jurgen nog net ontsnappen langs het dakraam. “Wij wilden meteen een benefiet opstarten, maar hebben gewacht tot na Aalst carnaval om dit te doen", zegt Katleen.

Niet alleen Katleen en Sven zetten zich in voor de benefietactie te laten slagen. Ook Aalsterse carnavalsvereniging De Zoipers zet zijn schouders onder de benefietactie. “Heel wat vrienden en kennissen waren meteen bereid om te helpen", klinkt het. Een eetfestijn leek de beste optie om een geslaagde benefiet te organiseren. “We hebben al heel veel reactie gekregen van mensen. We hebben ook een evenement gemaakt op Facebook, en hopen natuurlijk dat er heel wat volk komt opdagen", aldus Katleen.

Het leek de initiatiefnemers het beste om een eetfestijn te organiseren. Die dag zal er stoofvlees of balletjes met frietjes geserveerd worden in zaal Chopin aan Hertshage. “We mogen van uitbater Nouredinne de zaal gebruiken om alles te laten plaatsvinden", klinkt het.

Het koppel zelf is nog steeds zwaar aangeslagen door de gebeurtenissen. In de brand lieten verschillende dieren het leven, maar gelukkig kon buurman Jurgen hun helpen om via het dakraam aan de brand te ontsnappen. De steun die het gezin nu krijgt doet heel veel deugd. “De carnavalsgroep, iedereen die wil meewerken, Katleen en Sven, wij zijn hen heel dankbaar", zegt Michaël.

Het gezin verblijft momenteel in een opvangwoning, maar is op zoek naar een nieuw huis. “We hebben van de zoipers al meubelen gekregen, dus daarmee zijn we gered, maar we hopen nog snel een woning te vinden. Alle hulp is zeker welkom en wordt enorm hard geapprecieerd. De benefiet geeft ons veel steun en die kunnen we zeker nog gebruiken", aldus het koppel.

Michaël en Natascha willen ook de brandweer, politie en sociale dienst bedanken voor de hulp die ze kregen. “Wij appreciëren alles wat ze voor ons gedaan hebben. Ook buurman Jurgen willen wij apart bedanken, zonder hem waren we hier misschien niet meer geweest", klinkt het.

De benefiet gaat door op 18 mei vanaf 11.30 uur tot 22.00 uur ‘s avonds. Iedereen is welkom. Er zijn kaarten in voorverkoop vanaf vijf euro, deze kan je verkrijgen bij Katleen Arijs. Op de dag zelf betaal je 12 euro. Wie meer info wil over het evenement kan op volgende links terecht. https://www.facebook.com/events/448494242357353/