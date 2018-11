Carnavalsgroep Denjer Enjeren stopt ermee Rutger Lievens

14 november 2018

13u16 1 Aalst De Aalsterse carnavalsgroep Denjer Enjeren zal niet meer deelnemen aan de carnavalsstoet van 2019. De groep stopt ermee en is daarmee al de derde dit jaar die het voor bekeken houdt. Eerder stopten al De Masjongskes en Wel Bestedj.

De carnavalsgroep kondigde het spijtige nieuws aan op hun Facebookpagina. “Net voor ons 10-jarig bestaan kondigen wij aan dat wij niet meer zullen deelnemen aan de stoet in 2019", klinkt het. “Na heel veel wikken en wegen, toch nog verder doen, opnieuw de moed bij elkaar te rapen hebben we beslist om een punt te zetten achter AKV Denjer Enjeren. Plezier maken tijdens de voorbereidingen van carnaval en tijdens carnaval was steeds het belangrijkste voor ons.”

Het is een afscheid vol trots op wat er verwezenlijkt is.” Wij zijn enorm trots op wat we jaar na jaar bereikt hebben, steeds met zeer weinig budget en weinig mensen. We leerden als groep elk jaar bij en experimenteerden met nieuwe technieken zoals foam en mechaniek. Wij willen graag iedereen bedanken die ons gedurende onze mooie jaren gesteund heeft.”