Carnavalsgroep Beschomt ontwerpt voor derde jaar op rij de verbrandingspop Rutger Lievens

15 januari 2019

12u18 0 Aalst Elk jaar wordt er een ontwerper aangeduid die de verbandingspop moet maken en opnieuw gaat de eer naar carnavalsgroep Beschomt. Al voor de derde keer op rij is de pop die op de dinsdagavond van carnaval wordt verbrand een ontwerp van Beschomt.

In de aanloop van carnaval wordt er een ontwerper van de carnavalsaffiche en een ontwerper van de verbrandingspop gekozen. Al drie jaar op rij mag Beschomt de verbrandingspop maken en daar zijn de carnavalisten heel fier op. “We zijn met heel wat creatievelingen bij Beschomt en dit is een van de manieren waarop we dat uiten”, zegt Jurgen Cooman van Beschomt. De carnavalisten willen nog niks kwijt over hoe het er zal uitzien, maar verwezen wel langs hun neus weg naar ‘t Neizeken, het kunstwerk op de rotonde van het Heilig Hart.