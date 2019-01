Carnavalsaffiche wordt aan Tereos-toren gehangen Rutger Lievens

25 januari 2019

14u12 7 Aalst De hele voormiddag is er gewerkt aan de Tereos-toren om er een spandoek met de carnavalsaffiche op te hangen. Carnaval Aalst komt nu echt wel dichterbij.

In opdracht van de firma Publi-FDM & ReclameOnline hingen enkele mannen zonder hoogtevrees vrijdagochtend aan de hoogste toren van Tereos om er het grote carnavalsspandoek op te hangen. De werken startten rond 8 uur. “Door de koude temperaturen, de gladheid en de wolken die door Tereos worden uitgestoten en rond de toren hangen, is het geen makkelijke opdracht om alles veilig te laten verlopen”, vertelde een van de mannen die aan de toren hingen. De affiche is dit jaar een ontwerp van Yordi Ringoir, geboren en getogen aan de Varkensmarkt, op een steenworp van Tereos.