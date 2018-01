Carnavalsaffiche siert Syral-toren 02u45 1 Foto Rutger Lievens De affiche aan de Syral-toren.

De Syral-toren is versierd met de carnavalsaffiche van 2018.





We zitten nu in de laatste rechte lijn naar het mooiste feest van Aalst en ver daarbuiten. Ondertussen is de reuzegrote affiche op de Syral-toren een traditie geworden. Nog een terugkerend fenomeen: de discussies op sociale media over hoe mooi of hoe lelijk de affiche van dit jaar wel is. Wat er ook van zij, Kjell Steenhout, de 18-jarige Aalstenaar en lid van carnavalsgroep De Zieke Zjieratten-Twiekierenniet mag 'ontwerper carnavalsaffiche' op zijn CV zetten. De andere affiches kunnen bekeken en becommentarieerd worden in het stedelijk museum 't Gasthuys tot zondag 25 februari 2018, waar alle inzendingen van dit jaar tentoongesteld zijn. (RLA)