Carnavalsaffiche hangt vrijdag aan de Tereos-toren Rutger Lievens

21 januari 2019

18u27 1 Aalst Het grote spandoek met de afbeelding van de carnavalsaffiche zal vrijdag worden opgehangen aan de toren van Tereos Syral in Aalst.

De affiche van dit jaar is van de hand van Yordi Ringoir. De stad koos voor zijn ontwerp, waarbij een carnavalist te zien is die zijn tanden wil zetten in een ajuin. De firma Publi-FDM uit Sint-Lievens-Houtem is nu bezig met de productie van een groot spandoek om aan de Tereos-toren te hangen. Rond 9 uur zouden de medewerkers van het bedrijf het spandoek beginnen omhoog hangen.