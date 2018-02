Carnavalisten verorberen in geen tijd 1.000 koffiekoeken 15 februari 2018

02u36 0 Aalst Om 8 uur woensdagochtend gingen de poorten van het oud stadhuis op de Grote Markt open en liepen de laatste carnavalisten naar burgemeester Christoph D'Haese (N-VA), die al klaarstond met een schotel koffiekoeken.

1.000 koeken had de burgemeester besteld voor de carnavalisten en die lieten het zich smaken. "Een koffiekoek eten op het stadhuis is de ideale manier om carnaval af te sluiten. Rond drie uur deze nacht hadden we een zwak momentje, maar we hebben elkaar opgepept en niet opgegeven", zeggen vriendinnen Veerle, Griet, Manuela en Kelly.





"Die sfeer voor de poort opengaat is geweldig. Het lukt niet elk jaar dat we het tot woensdagochtend volhouden, maar deze keer hebben we het gehaald." Een geslaagd einde van een meer dan geslaagd carnaval.