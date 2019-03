Carnavalisten overmeesterden bestuurder zelf: “Hij was heel sterk en verzette zich enorm” RLA/KBD/SSB

04 maart 2019

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 155 Aalst In Aalst is gisteravond iets voor 19 uur een wagen zonder nummerplaten opgedoken in de carnavalsstoet die op dat ogenblik door de stad trok. De oudere man aan het stuur botste naar verluidt met een carnavalswagen. Ooggetuige Gerry Van Goethem zag hoe mensen maar net konden wegspringen. In de koffer werden messen en een baseballknuppel gevonden. De verdachte was ook onder invloed van verdovende middelen.

De bestuurder gedroeg zich volgens de politie agressief. Agenten in burger grepen als eerste in, daarop wisten agenten van het team ORCO (Ondersteuningscapaciteit voor Risicovolle en Complexe Operaties) de man te overmeesteren. De verdachte zou een psychiatrische voorgeschiedenis hebben. Aan de politie heeft hij verklaard dat hij “Aalst een lesje wou leren”.

Met hoge snelheid

Gerry Van Goethem, lid van het feestcomité, zag het allemaal voor zijn ogen gebeuren. “Ik stond in de Zonnestraat naar de stoet te kijken en opeens zag ik een wagen met hoge snelheid uit de Maanstraat komen. Een grijze auto slaagde erin om tussen de betonblokken te slalommen. Hij ramde de nadarhekken, met een ravage tot gevolg. Ik wist meteen: ‘Dit is fout’. Hij kwam de Zonnestraat ingereden. Die was leeg, want er was net op dat moment een gat tussen twee groepen. Dat kan soms gebeuren in de stoet. Wat een geluk, want anders was hij ongetwijfeld ingereden op een groep.”

“Mensen trokken hun kinderen weg”

“De mensen die aan de kant stonden, trokken hun kinderen weg van de straat en konden net op tijd wegspringen”, vervolgt Gerry. “We zagen een man achter het stuur zitten die met zijn raam open reed. Hij had een knuppel vast in één hand. Enkele mensen, onder wie ikzelf, liepen naar de wagen. Toen die tot stilstand kwam, zijn we erin geslaagd zijn deur open te trekken en met vier mannen hebben we die gast uit zijn auto gesleurd. Niet simpel: hij was heel sterk en verzette zich enorm. Hij bleef de hele tijd roepen en tieren. Met een stuk of tien mensen hebben we hem in bedwang gehouden. Er kwamen twee agenten aangelopen en die konden hem uiteindelijk boeien - maar dat lukte ook pas toen er een ploeg met versterking was aangekomen. Hij bleef zich met hand en tand verzetten. Niet te geloven, eigenlijk.”

“Kordaat opgetreden”

“De zone was heel goed afgesloten. We zoeken uit hoe dat voertuig er toch kon opduiken, maar de mensen hoeven zich niet ongerust te maken”, aldus burgemeester D’Haese. “Onze diensten waren er onmiddellijk bij, we hebben kordaat en goed opgetreden. Door de massale politieaanwezigheid hebben we snel alarm kunnen slaan.” Uiteindelijk heeft de man zo’n honderd meter op het parcours gereden.

Hoe de man op het - nochtans beveiligde - parcours is geraakt, moet het onderzoek nog uitwijzen. De crisiscel zat samen voor een stand van zaken. Volgens ooggetuigen werd de bestuurder heel de namiddag in de buurt van de stoet opgemerkt. Hij had veel gedronken, ging zijn wagen halen en raakte uiteindelijk via een zijstraat op het parcours. Het gaat om een man met psychiatrische problemen die bekend is bij de Aalsterse politie. Aan de agenten zou hij verklaard hebben dat hij “Aalst een lesje wou leren”.

D’Haese vraagt alvast geen bijkomende veiligheidsmaatregelen na het incident. “Deze politie-interventie heeft erger voorkomen. Het nood- en interventieplan heeft perfect gewerkt.” De man werd opgepakt en kan in eerste instantie tot 48 uur vastgehouden worden.