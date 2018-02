Carnaval in enkele cijfers... 14 februari 2018

02u49 0 Aalst Tijdens Aalst Carnaval waren de politie en de hulpdiensten alomtegenwoordig om in te grijpen wanneer het nodig was. Over het algemeen hadden de hulpdiensten een redelijk rustige carnaval, met vooral interventies voor dronken feestvierders.

In de nacht van maandag op dinsdag moest de brandweer ook een afgebroken boompje afzagen op de hopmarkt.





Verder kregen de spoeddiensten in het ziekenhuis veertien carnavalisten over de vloer waarvan enkele alcohol-gerelateerd.





De hulpposten van het Rode Kruis verzorgden 120 mensen, hiervan waren er zes die iets te diep in het glas hadden gekeken.





De politie heeft ook zeven personen bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.





Ook de WHISKY-ploegen waren in de nacht van maandag op dinsdag actief om minderjarigen op te sporen die alcohol nuttigden. Er werden veertien minderjarigen in het bezit gezien van alcohol. De ouders werden door de politie verwittigd. Ook de voorbije dagen waren er vooral feestvierders die iets te veel hadden gedronken. Verder waren er geen bijzondere interventies te vermelden. (KBD)