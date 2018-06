Carnaval en WK kloppen aan bij Bram ONTWERPT KLEDIJ, AFFICHES EN WAGENS, MAAR OOK RODE DUIVELS-KOPPEN RUTGER LIEVENS

05 juni 2018

02u43 1 Aalst Drukke tijden voor grafisch ontwerper Bram De Baere (34). Hij is volop bezig met het uittekenen van carnavalskostuums en carnavalswagens van een tiental Aalsterse carnavalsgroepen. En ook de portretten van de Rode Duivels, die Coca-Cola in aanloop naar het WK op zijn blikjes zette, zijn van de hand van Bram De Baere.

De Baere heeft zelf nooit in Aalst gewoond, zijn tekenatelier bevindt zich in Herent bij Leuven, maar hij heeft wel Aalsterse roots.





"Mijn beide ouders en vier grootouders zijn van Aalst afkomstig", zegt De Baere. "Bij mijn oma in de Dirk Martensstraat kijken we elk jaar naar de carnavalsstoet. Ik heb nog nooit een carnaval gemist. Als kind was ik al bezig met het tekenen van karikaturen en dan is de link met carnaval snel gelegd: de carnavalisten gaan met 3D-karikaturen in piepschuim op hun wagen door de stad", zegt de tekenaar, die al vier keer de affichewedstrijd van Aalst carnaval won.





Specifieke eisen

En zo rolde Bram De Baere in het carnavalsmilieu. Tegenwoordig krijgt hij van carnavalsgroepen de vraag om hun carnavalswagen te ontwerpen. Bram tekent dan hoe de wagen er zou kunnen uitzien, vanuit verschillende perspectieven. "Hoe langer hoe meer groepen laten hun carnavalswagen eerst volledig uittekenen. Ze geven mij het aantal aanhangwagens dat ze gebruiken, het aantal meter dat de wagen mag zijn en het thema waarmee ze in de stoet gaan. Sommigen zijn zeer specifiek en weten perfect welke carnavalskoppen ze willen en wat waar moet. Er zijn groepen die vragen om de wagen, het kostuum en een thema-affiche te ontwerpen, er zijn er die alleen een kostuum of alleen een wagen of affiche willen", zegt hij.





Deadlines

Carnaval lijkt nog ver weg, maar zoals het liedje het zegt: 't Es ier e giejl joor carnaval'. "De deadlines komen dichterbij. Groepen willen hun proefkostuum toch graag tegen de zomer klaar hebben, dus die ontwerpen moeten bijna binnen. Op basis van mijn tekeningen maken ze een proefkostuum en eens dat is goedgekeurd, kunnen ze beginnen





aan de productie", zegt Bram. "De deadline van de carnavalswagens hangt af van de drukke agenda van de sculpteurs die de karikaturen uit de isomo snijden. Bij sommigen zit het programma zo vol dat ze er in mei al aan willen beginnen."





Achouffe

In Aalst kennen ze Bram De Baere door carnaval, maar zijn karikaturen halen regelmatig de nationale media. "Mijn politieke karikaturen worden gepubliceerd in Knack, bij Humo brengen ze regelmatig een karikatuur van iemand uit de muziekwereld. En via mijn vorige werkgever Pinkeye - ondertussen ben ik begonnen als zelfstandige - mocht ik de koppen van de Rode Duivels tekenen. Die tekeningen staan nu op de Coca-Colablikjes naar aanleiding van het WK", zegt Bram, die ook de huistekenaar is van Brouwerij Achouffe. De gekende kaboutertjes zijn al een zestal jaar van zijn hand.