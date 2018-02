Carnaval al op gang getrapt bij Eendracht Aalst 10 februari 2018

02u47 0 Aalst 'Voil Jeanetten' spotten kon je gisteravond al in het Pierre Cornelisstadion op de carnavalsmatch van Eendracht Aalst.

Carnavalisten mochten er traditiegetrouw voor de wedstrijd een ereronde maken. "Carnaval is begonnen. Het is eigenlijk donderdagavond al begonnen, want we hebben met de andere wagenbouwers een feestje gebouwd in de carnavalskantine van de werkhallen. Vanavond is het weer carnaval op 'Den Iendracht' en morgen (zaterdag, red.) gaan we naar het Jefkesbal. Dan volgen onze drie zotte dagen", zegt Sammy De Winter, een van de carnavalisten die een ereronde maakte op het voetbalveld.





In de carnavalswerkhallen worden dit weekend de praalwagens afgewerkt. Het staat nu al vast dat de gemeenteraadsverkiezingen een hoofdrol zullen spelen bij de grote vaste carnavalsgroepen.





Andere planeet

Al minstens 19 groepen doen iets met de lokale politiek. De kop van burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zal heel vaak te zien zijn. "Afgebeeld worden op een praalwagens is zowat de grootste eer die je als politicus in onze stad te beurt kan vallen. Als je niet wordt afgebeeld, dan heb je waarschijnlijk het afgelopen jaar op een andere planeet - of godbetert Dendermonde - geleefd. Hoe meer ze met 'Dozje' spotten, hoe meer ik me amuseer", zegt de burgemeester. (RLA)