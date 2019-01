CARNAVAL AALST: De Meyst wint met 256 punten verschil Rutger Lievens

27 januari 2019

02u16 0 Aalst Bart De Meyst is prins carnaval 2019 van Aalst. Hij behaalde 897 punten, 256 meer dan tegenkandidaat Massi. De Meyst had meer punten op de kennisproef en scoorde beter bij de jury en publiek.

Massi haalde in totaal 641 punten. Op de kennisproef haalde hij 25 op 50, goed voor 125 punten. De jury gaf hem 194, goed voor 388 punten. Massi kreeg ook 513 sms’en achter zijn naam, goed voor 128 punten.

Bart De Meyst behaalde 897 punten in totaal. Op de kennisproef haalde hij 41 op 50, goed voor 205 punten. De jury gaf hem 231, goed voor 442 punten. Meer dan 1.000 fans stuurden een sms’je voor De Meyst en dat leverde hem 250 punten op.

“Ik besef het nog niet zo goed", zei Bart De Meyst achteraf. “Als je mij vraagt wat voor een prins ik zou willen zijn het komende jaar dan is het antwoord: prins van het volk. In mijn campagnejaar was ik overal aanwezig en dat zal ik als prins ook proberen te zijn. Dit is zo mooi, het is iets waar je als kind van droomt”, aldus Bart De Meyst.