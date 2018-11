Carina Van Cauter geen kandidaat-gouverneur meer, weg open voor Wim Leerman Rutger Lievens

06 november 2018

19u38 2 Aalst Carina Van Cauter uit Herzele is dan toch geen kandidaat meer voor het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen en dus ziet het er goed uit voor die andere topkandidaat, Wim Leerman. De Aalsterse stadssecretaris kwam als beste uit de selectie, maar Open Vld duwde door voor Van Cauter.

Nu Carina Van Cauter geen kandidaat meer is, ligt de weg open voor Wim Leerman. De voorbije dagen leek het tussen deze twee topkandidaten te gaan voor het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen. In Vlaanderen is Wim Leerman (43) niet echt bekend, maar binnen de Aalsterse stadsdiensten is hij de voorbije jaren een van de voortrekkers van de modernisering geweest.

Leerman werd in december 2012 aangesteld als nieuwe stadssecretaris van de stad Aalst, nu heet die functie algemeen directeur. Onder zijn bewind moderniseerden de stadsdiensten en verhuisden ze naar het kantoorgebouw aan het Werfplein. “Het werk is zeker nog niet af, maar verschillende mensen - waaronder mijn vrouw - kwamen me de vacature van gouverneur Oost-Vlaanderen onder mijn neus steken. Ik heb besloten aan de selectieprocedure mee te doen”, zegt Leerman daarover.

Politiek verleden?

Na de selectieprocedure bleek Leerman een van de vijftien topkandidaten te zijn en werd hij door minister Liesbeth Homans (N-VA) voorgedragen om Jan Briers op te volgen als gouverneur. De voorbije dagen ergerde Leerman, die in Aalst nooit op een politieke uitspraak werd betrapt, zich eraan dat tegenstanders hem een N-VA-stempel wilden opkleven.

Zo werd hij gelinkt aan N-VA omdat zijn neef Sander Loones is, de nieuwe minister van Defensie voorgedragen door N-VA. “Maar ik ben ook familie van Wouter De Vriendt van Groen. Ben ik dan Groen? Ik zat van mijn 20ste tot mijn 29ste in de OCMW-raad van Koksijde voor een lokale partij met weliswaar een Vlaams gedachtegoed. En in 1999, de vorige eeuw dus, stond ik op de Senaatslijst van de VU, een partij die niet meer bestaat. Toen mijn OCMW-mandaat in 2004 stopte, ben ik gestopt met politiek. Sindsdien heb ik geen partijkaart meer gehad en in alles wat ik gedaan heb, heb ik politieke neutraliteit hoog in het vaandel gedragen.”

Hij vindt het dus niet fair dat men verwijst naar zijn politiek verleden. “Je kunt toch niet van een competitiezwemmer uit 2004 zeggen dat hij nog altijd een competitiezwemmer is in 2018, als hij in 14 jaar geen zwembad meer heeft gezien?”, zegt Leerman.

Carina Van Cauter: “Wat een ontgoocheling”

Carina Van Cauter, afkomstig uit Herzele, stuurde deze avond een Belgabericht uit waarin ze uitlegt waarom ze zich terugtrekt. “Ik heb deelgenomen aan de procedure voor de aanstelling van een nieuwe gouverneur. Ik heb die doorlopen zoals vooropgesteld. Ik werd samen met veertien anderen geselecteerd voor een volgende ronde: een gesprek met de Vlaamse Regering, die gezamenlijk finaal een beslissing zou nemen, rekening houdend met alle elementen en competenties”, schrijft ze. “Wat volgde was echter een ontgoocheling. Er waren duidelijke spelregels afgesproken, maar die zijn blijkbaar onderweg plots veranderd. Daarenboven meende men mij ook nog eens persoonlijk in diskrediet te moeten brengen. Dit is niet mijn aanpak.”

De nieuwe gouverneur zal wellicht komende vrijdag worden aangesteld door de Vlaamse regering.