Cannabisplantage ontdekt bij 82-jarige na brand Koen Baten

25 januari 2019

23u14 3 Aalst In de Hekkestraat in Hofstade is bij een brand in een huurwoning op de eerste verdieping een cannabisplantage ontdekt. De huurders van het pand zijn 82 en 57 jaar oud. De brand ontstond rond 21.30 uur in de plantage zelf. “Dit soort praktijken kunnen wij niet tolereren", zegt burgemeester Christoph D’haese.

De eigenaars wilden eerst niet dat de brandweer naar binnen kwam en dat het vuur wel vanzelf zou doven. Al snel werd duidelijk waarom. “Bij de brand werd de plantage op de eerste verdieping ontdekt”, aldus burgemeester Christoph D’haese. “De plantage was bijzonder professioneel opgebouwd. Hoeveel planten er net binnen stonden, is niet duidelijk", klinkt het. “Of de bewoners effectief de plantage zelf onderhielden, is nog niet geweten, maar dit zal zeker verder onderzocht worden", zegt de burgervader.

Christoph D'haese voert al langer een strijd tegen drugs en is blij dat de plantage zo aan het licht komt. “Dit hoort hier echt niet thuis bij ons.” De woning liep door de brand ook aanzienlijke schade op. Een hond die op het gelijkvloers verbleef, kon gered worden. De bewoners zelf werden overgebracht naar het ziekenhuis. Wat er verder met hen zal gebeuren, is niet duidelijk. “Dat zal ik nu verder met de bevoegde instanties bekijken", aldus de burgemeester. “Misschien is de gevangenis wel de enige juiste plaats.”

“De brand is waarschijnlijk ontstaan door een kortsluiting aan de plantage zelf”, zegt brandweerofficier Peter Dreelinck. De straat was tijdens de interventie afgesloten voor alle verkeer en iedereen moest plaatselijk rondrijden.

De bewoners vroegen ook een noodwoning aan de burgemeester, maar die reageerde scherp. “Noodwoningen zijn er enkel voor mensen die het echt nodig hebben en verdienen, niet voor personen die zich bezig houden met dit soort smeerlapperij”, besluit D’haese.