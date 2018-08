Cannabisplantage Moorselbaan leeggehaald Koen Baten

30 augustus 2018

Op de Moorselbaan in Aalst is de cannabisplantage gedeeltelijk leeggehaald door de civiele bescherming. De plantage werd vorige week ontdekt na speurwerk van de politie en na enkele tips van het buurtinformatienetwerk op de Moorselbaan. De feiten kwamen aan het licht nadat er meerdere keren verdachte handelingen werden waargenomen. Vorige week donderdag waren er vijf personen die de loods en garage aan het leeghalen waren. De politie werd verwittigd, kwam ter plaatse en kon vier personen onmiddellijk vatten. De vijfde kon ontkomen, maar er werd wel een opsporingsbericht verspreid en de identiteit van de man is bekend. Het is nog niet duidelijk of de man intussen kon opgepakt worden. Een dag na de cannabisplantage werd alle drugs ook vernietigd. Vandaag begon de civiele bescherming met het leeghalen van de potten en de elektrische installaties. Er werd ook nog een grote lading potgrond aangetroffen, vermoedelijk voor toekomstige planten. De plantage was bijzonder professioneel en in verschillende delen ondergedeeld. Hoeveel planten er net aanwezig waren is niet duidelijk, maar vermoedelijk gaat het om meer dan duizend planten. De civiele bescherming zal dan ook meer dan een dag nodig hebben om de hele plantage volledig te ontmantelen.