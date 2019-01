Cafébazin Denise (90) denkt nog lang niet aan stoppen: “De deugnieten zijn bij mij aan het verkeerde adres” Rutger Lievens

09u17 0 Aalst 2018 was het jaar dat de cafébazin van Bij Pros, Denise D'Haeseleer, de gezegende leeftijd van 90 jaar bereikte. Stoppen zit er in 2019 alweer niet in. In haar café schenkt ze al 55 jaar de pintjes uit en regeert ze met zachte hand. Door haar klanten wordt ze geadoreerd, al moeten ze niks aan het interieur proberen veranderen, dan revolteert ze. Met pensioen gaan? Niets voor haar. "Het café en de klanten zijn haar leven."

Denise D'Haeseleer blikt terug op 2018 met een twinkel in de ogen. Achter de toog en aan een muur van het café hangen krantenartikels van het verrassingsfeestje voor haar 90ste verjaardag op 2 april, Paasmaandag. "De grootste deugniet zit hier naast mij. Plateau heeft dat achter mijn rug georganiseerd", zegt Denise. Plateau heet voluit Filip Plateau, een vaste klant van café Bij Pros in Nieuwerkerken. "Ik had haar wel verwittigd, want ze heeft al die aandacht eigenlijk niet zo graag. 'Niet te veel volk', had ze gezegd. Wat familie, de bakschieters, de mannen van de retrofietsclub", aldus Plateau.

Het feestvarken was dus wel op de hoogte van het verrassingsfeestje, maar speelde het spelletje mee en hield zich van de domme. "Eigenlijk heeft iedereen goed kunnen zwijgen. Alleen de bloemist heeft zijn mond een beetje voorbijgepraat. Die kwam binnen met bloemen en ik vroeg verbaasd waar die voor dienden. De bloemist wist niet wat hij mocht verklappen en wist niet dat ik het al wist", glimlacht Denise.

Bij Denise

'Bij Pros' in de Kwalestraat in Nieuwerkerken is vernoemd naar de in 1970 overleden man van Denise. Voor ze hem leerde kennen, werkte Denise in een wasserij in Erembodegem. Samen startten ze 55 jaar geleden het café Bij Pros. Het café is in de praktijk dus maar een jaar of zeven Bij Pros geweest en na 55 jaar Denise achter de toog had het ook Bij Denise kunnen heten. Maar ze houdt de naam, als eerbetoon aan haar overleden man. Na de dood van haar man vond ze nieuw geluk bij Hedwig De Koninck. Ook aan het interieur mag niks veranderen. Binnenstappen Bij Pros is een beetje terugkeren in de tijd. Pros werkte bij brouwerij De Blieck en hing reclameborden van Golden Tiger aan de muren. "Maar een kameraad van ons van bij brouwerij De Gheest maakte het meubilair op maat. Ze konden er bij De Blieck niet mee lachen indertijd", zegt Denise.

De Ludo's

Het typische meubilair bevat een handigheidje voor zij die willen belotten: onder tafel zijn er glashouders. Zo kan er tegelijk gekaart en gedronken worden. Hoe nauw het interieur Denise aan het hart ligt, weten De Ludo's. "Als je hier bijvoorbeeld een mooie foto van het verrassingsfeestje naar omhoog wil hangen, heb je de toestemming nodig van Denise. We hebben serieus moeten lobbyen voor een fotohoekje in het café. Ik had eens een foto van Denise tegen de muur gezet, zonder te vragen, maar die staat er nu niet meer", zegt Plateau. "Er hangen hier al foto's genoeg", repliceert Denise. Ze bewaakt de orde in haar café met zachte hand als het kan en met harde hand als het moet. "Laatst waren er hier mannen de lichten van de kerstboom telkens weer aan het aanzetten, terwijl ik had gezegd dat ze uit moesten. Soms dagen de deugnieten u uit, maar ze zijn bij mij aan het verkeerde adres. Als je ze laat doen, dragen ze u buiten", zegt ze. Haar man Hedwig knikt. "Ze laat graag zien wie de oudste is", zegt hij.

De Helaasheid Der Dingen

Het onderwerp waar niet over gepraat wordt: de opnames van De Helaasheid Der Dingen in de café. Regisseur Felix Van Groeningen was gecharmeerd door het interieur en mocht er enkele scènes opnemen voor de film. Maar de inhoud choqueerde Nieuwerkerken en dus ook de klanten van Denise. Het verhaal te sensationeel en verzonnen, vinden ze in het café van Denise. Niemand wil daaraan herinnerd worden.

'Bij Pros' is het centrum van een hechte dorpsgemeenschap. Buurtcomité de Keizerlijke Kriek, de Keizerlijke Kriek mountainebikeclub, de bakschietclub De Golfbrekers, de retrowielerclub De Ludo's en de zogenaamde 'Lindelullen', het groepje papa's van leerlingen van basisschool De Linde dat voor het einde van schooltijd nog een pint komt drinken, allen ontmoeten ze mekaar in het café van Denise. "Toen we een zevental jaar geleden startten met onze retrofietsclub De Ludo's zochten we een clublokaal. Ergens waar je ook kon belotten. Vanaf de eerste seconde klikte het tussen ons en Denise. Belotten, een pint drinken aan de vooroorlogse prijs van 1,5 euro en op zondag staat het kippenkraam voor de deur om ons van snacks te voorzien", zegt Plateau. Jens is lid van de mountainbikeclub en komt regelmatig langs. "Als je hier een pint zit te drinken en er is voetbal op televisie, dan doen ze de deuren naar de ruimte waar de tv staat open en kan je van aan je cafétafel je favoriete match bekijken", zegt hij. "Als je hier binnengeraakt, geraak je niet meer buiten. Zo zijn de reportagemakers van stadsmagazine Chipka hier eens een interview komen afnemen. Zij kunnen dat bevestigen", lachen de klanten. Mocht Bij Pros verdwijnen, dan verdwijnt een stuk sociaal weefsel.

Bomen sterven staande

En nu is het op naar de 91ste verjaardag van Denise. Aan haar pensioen denkt ze niet. 'Bomen sterven staande', al is dat nog verre toekomstmuziek. "Het café en de klanten zijn haar leven. Stoppen is niks voor haar", zegt Plateau. "Weet je dat ze hier soms als een jong veulen met bakken bier staat te sleuren? Ze kan het niet laten", zegt Plateau. Een andere klant bewondert Denise om haar frisse geest. "Ze mag dan al 90 zijn, maar hoofdrekenen doet ze als de beste", zegt hij. "Een keer had ze gelezen dat de rosse centjes werden afgeschaft dus aanvaardde ze alleen nog maar briefjes", vertelt een klant. "Maar ze is zo verstandig, dat gaat er bij mij niet in hoe dat op die leeftijd nog kan", klinkt het.

Op naar de 100ste verjaardag, alle Ludo's, Golfbrekers en andere vaste klanten gunnen het hun Denise.