Cafébazin danig onder de indruk na steekpartij in haar zaak Koen Baten

17 augustus 2018

12u00 2

De 59-jarige Marina Demilde die café Den Den open houdt in Aalst is nog altijd onder de indruk van wat er zich op 14 augustus afspeelde in haar zaak. Twee twintigers stormden haar zaak binnen waarna een 27-jarige man meerdere messteken uitdeelde aan zijn 25-jarige vriend. Beide daders zijn intussen aangehouden, maar de vrouw is toch danig onder de indruk. "Zoiets wil ik absoluut nooit meer meemaken", zegt Marina

De feiten speelden zich dinsdagnamiddag af omstreeks 17.00 uur. Twee twintigers, die elkaar kennen, kregen ruzie met elkaar op een appartement vlakbij café 'Den Den'. Een zevental klanten en cafébazin zaten toen niets vermoedend in het café en waren bezig met een caféspel. Enkele minuten later loopt een bloedende jongeman de zaak binnen. Daar kreeg hij twee messteken in zijn rug en viel hij neer op de grond. "Alles gebeurde bijzonder snel. Het was in een fractie van een seconde dat het slachtoffer binnen kwam en dat de dader hem minstens twee keer in de rug stak", zegt Marina.

Pedro, een klant die op dat moment aanwezig was, trok de dader meteen weg en stelpte het bloed van het slachtoffer ter plaatse. "Ik verwittigde toen de hulpdiensten. De dader was intussen al aan het wenen, vermoedelijk had hij spijt van zijn daden", klinkt het. Waarover de ruzie ging weet ook Marina nog altijd niet. "In twintig jaar tijd dat ik hier het café heb is dit de eerste keer dat er een incident gebeurd. Iets wat dan nog niet eens met het café te maken had", zegt ze. "Na de feiten lag er echt overal bloed in mijn zaak. Het was verschrikkelijk om te zien. Als ik 's ochtends in het café kom zie ik het bloed nog altijd liggen. Geen leuk beeld om de dag mee te starten."

Na de feiten moest Marina enkele uren naar buiten. Tot 21.00 uur 's avonds mocht ze niet meer naar binnen. Gelukkig werd ze opgevangen bij enkele klanten thuis. "Ik heb echt heel goede klanten, toen ik terug naar binnen mochte hebben ze me nog geholpen met opruimen, daar ben ik hen zeer dankbaar voor", aldus Marina.

Een dag later deed Marina haar café al opnieuw open, omdat ze niet te lang wil stil staan bij de feiten. "Schrik heb ik niet meteen, en ik heb besloten om mijn café ook meteen weer open te doen, maar ik hoop toch dat ik dit niet meer moet meemaken in mijn leven", besluit de vrouw.

Het slachtoffer werd intussen ook aangehouden door de onderzoeksrechter. "Zijn toestand was stabiel dus kon hij verhoord worden", zegt Eva Brantegem van het parket Oost-Vlaanderen. "De onderzoeksrechter besliste om hem ook aan te houden voor het aandeel in de vechtpartij die voorafging aan de steekpartij", klinkt het. Na de aanhouding werd de man overgebracht naar de ziekenboeg in de gevangenis van Brugge.