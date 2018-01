Cafébazen schenken carnavalskop Kamiel aan stad 30 januari 2018

02u44 0 Aalst Café De Paris doet een carnavalskop van keizer Kamiel cadeau aan de dienst Toerisme van de stad Aalst.

"De dienst Toerisme van stad Aalst pakt dit jaar uit met een nieuw carnavalsarrangement voor toeristen, waar wij met Café De Paris graag aan meehelpen", zeggen Koenraad De Neve en Rogier Schockaert van Café De Paris.





"Op carnavalszondag kunnen de mensen daarom bij ons genieten van een verzorgde lunch met uitzicht op de Grote Markt, waar ze later in de namiddag ook de stoet kunnen bewonderen. Als teken van dank voor deze samenwerking schenkt Café De Paris een carnavalskop van Keizer Kamiel Sergeant aan de dienst Toerisme. De kop dient als eerbetoon aan onze geliefde keizer, zo kunnen de toeristen in de toekomst de verpersoonlijking van carnaval zien staan glunderen in het Toerisme-kantoor op de Hopmarkt", zeggen ze.





De dochters van Kamiel Sergant waren aanwezig bij de overhandiging van de carnavalskop. (RLA)