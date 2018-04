Café-uitbater houdt kuikens boven zijn toog 14 april 2018

02u35 0 Aalst Je hoefde er niet voor gedronken te hebben, tijdens de paasvakantie zag je boven de toog van café Central op de Moorselbaan in Aalst sowieso 16 kuikentjes. Voor Pasen had café-uitbater Tom Janssens er een hok geplaatst.

"Ik hou ervan om mijn café op een unieke wijze aan te kleden. De kuikens brengen leven in de brouwerij en het is uniek", vertelt uitbater Tom.





Klanten werd gevraagd om de dieren niet te voederen. Die extra taak nam de cafébaas met plezier op zich. "Twee weken lang hebben we ze kuikenmeel gegeven. Intussen zijn ze al flink gegroeid. Ze worden stilaan zelfs te groot. Na het weekend halen we ze weg. Intussen hebben we al nieuwe eigenaars gevonden", vertelt de cafébaas.





Nog meer ludieke acties

De klanten waren wel te vinden voor de ludieke actie, al kwam er ook negatieve commentaar. Op het internet ging er een filmpje rond waarin het houden van kuikens in vraag gesteld wordt. "Daar lig ik niet wakker van. Voor mij is het een ludieke actie en de dieren werden goed verzorgd. Ik onthou vooral de positieve reacties en plan nog meer leuke acties in het café. Ideeën waarvan mijn vrouw zelfs nog niets van af weet", zegt Tom lachend.





(KBD/RLA)