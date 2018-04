Café 't Crayeken omgedoopt tot XO 04 april 2018

02u49 0

Café 't Crayeken op de Aalsterse Grote Markt heet voortaan XO. Kristof Henkens, Stef Verhegge en Christopher Raes van Caffee Cognac naast de deur hebben het vroegere 't Crayeken overgenomen en het helemaal opgefrist.





De vorige naam van het café, 't Crayeken dus, verwees naar de Kraaistraat. Want voor het café daar was, liep op die plek een smalle straat met die naam.





"'t Crayeken stond ondertussen toch een goed jaar leeg. Wij hebben er nu XO van gemaakt. Caffee Cognac richt zich vooral op het zittende publiek dat op het gemak iets wil komen drinken, maar in XO zal een feestje gebouwd kunnen worden. Al zullen er zeker nog thema-avonden met dj's zijn in Caffee Cognac, de dj's zullen vooral toch aan het werk zijn in XO", zegt Henkens.





(RLA)