Café Retro staat te huur, eerder dit jaar nog inval van politie voor drugs Koen Baten

18 november 2018

Café Retro in de Majoor Charles Claesersstraat, in de buurt van het Aalsterse station, staat sinds kort te huur. De eigenares haalde alles leeg en is vertrokken. Naar waar is niet duidelijk.

Het café kwam sterk onder de aandacht nadat de politie er op 27 juni was binnen gevallen in verband met een grote drugshandel. In de zaak werd toen een grote geldsom teruggevonden en ook meer dan een kilo verschillende soorten drugs in beslag genomen. De uitbaatster werd opgepakt en zat even in de cel. Kort nadien mocht ze de gevangenis verlaten, maar het café verder uitbaten, zag ze duidelijk niet zitten. In het dossier werden acht verdachten opgepakt. Het ging om een georganiseerde handel van drugs.