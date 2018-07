Café Retro enkele uren open en alweer gesloten 05 juli 2018

02u31 0

Café Retro in de Majoor Charles Claserstraat in Aalst was tot ieders verbazing gisteren opnieuw open. Het was een van de dochters van de cafébazin die het café opnieuw opende. Vorige week nog viel de lokale politie van Aalst binnen en voerde een huiszoeking uit in het kader van een grote drugshandel. De uitbaatster werd toen opgepakt en zit tot op vandaag nog altijd in de cel. In totaal werden er drie verdachten aangehouden, twee anderen zijn vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Burgemeester Christoph D'haese is na de korte opening onmiddellijk ter plaatse gegaan om het etablissement opnieuw te sluiten. "Samen met de politie is er een verslag opgemaakt en hebben we in onderling overleg de zaak opnieuw gesloten. De vrouw werkte heel goed mee en ging akkoord met de vrijwillige sluiting", bevestigt D'haese. De reden voor de sluiting zou zijn omdat de vrouw geen correcte uitbatingsvergunning had en niet was aangesloten bij een sociale verzekeringskas. Het café zou slechts enkele uren geopend geweest zijn. (KBD)