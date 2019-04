Café en voetbalveld Bij Stinne vormen decor voor nieuwste Kampioenen-film: opnames vandaag gestart Wim De Smet

01 april 2019

17u00 10 Aalst Filmmaker Jan Verheyen is maandagmorgen in de Putstraat in Meldert geland voor de opnames van de vierde FC De Kampioenen-film. Net zoals bij de vorige prent, vormt het café Bij Stinne, samen met het karaktervolle voetbalveldje, het decor voor een groot stuk van de opnames.

Dat het café van wijlen Stinne Aelbrecht opnieuw gebruikt werd, bleek geen verrassing. “Ook de vorige opnames van de Kampioenen-film vonden hier al plaats”, vertelt Joost Roggeman, een van de huidige eigenaars van het café. “Uiteindelijk zijn we vorig jaar opnieuw gecontacteerd door een locatie-hunter. Dat is iemand die op zoek gaat naar de juiste filmlocatie. De combinatie van ons café, samen met het voetbalveld, bleek ideaal voor FC De Kampioenen. We staan het café gedurende zes dagen af aan de filmmakers. We krijgen een soort schadevergoeding omdat we tijdens de opnames onze zaak niet kunnen openen. Normaal zijn we vrijdagavond alweer open. Voor ons is het fijn dat ons café op zo’n plezante manier in beeld komt.”

Vroege opnames

Om 4.30 uur maandagochtend kwam de filmploeg aan in de Putstraat in Meldert, vlakbij de grens met Asse. De eerste opnames werden om 7 uur al ingeblikt, bij een temperatuur van amper 3 graden. “En dat is echt heel koud”, vertellen Ben Rottiers en Johny Voners, in de reeks bekend als Pol en Xavier. “Omdat we tijdens de opnames ook met levende dieren werken, loopt het schema een beetje uit. Het wordt een hele lange dag.”

Normaal zou de filmploeg ook morgen opnames maken, maar omdat de weersvoorspellingen tegenvallen werd de opnameplanning verschoven. De crew huist niet alleen in Meldert maar trekt ook nog naar Aalst, Lede en Opglabbeek voor opnames. De film moet op 10 december klaar zijn. “Tijdens de carnavalstoet van Aalst werden al sfeerbeelden opgenomen, maar de eigenlijke dialogen worden tijdens de paasvakantie gemaakt”, vertelt Ben Rottiers. “Tot begin mei worden er opnames gemaakt. Nadien wordt de film afgewerkt. Dat gaat allemaal heel snel.”

Tien hanen

Het café en het veld van Stinne is voor de acteurs intussen een vertrouwde omgeving geworden. “In Emblem, nabij Lier, werden vroeger de buitenopnames gemaakt voor de televisiereeks. Maar het café daar is intussen een bistro met golfclub geworden”, weet Johny Voners. “In december 2010 hebben we daar een laatste keer gewerkt. Nu is Meldert de vaste plek geworden. We zitten hier goed, hoewel we vaak hinder ondervinden van vliegtuiglawaai. Ook de kinderkopjes van de Putstraat maken veel lawaai als we aan het draaien zijn. En dan zijn er nog de tien hanen die achter het café staan. Als de ene zwijgt, begint er wel een andere te kraaien (lacht).”

Over de verhaallijn van de vierde Kampioenen-film houdt iedereen de lippen stevig op elkaar. Jan Verheyen laat weten dat Ronaldinho, gespeeld door Niels Destadsbader, een belangrijke functie krijgt in het imperium van Boma. En op de filmset kregen we vandaag Maurice, gespeeld door Tuur Deweerdt, te zien in een volmaakte Boma-outfit.