Café De Kleine Beurs gaat na twee jaar opnieuw open Rutger Lievens

22 november 2018

15u00 0 Aalst Café De Kleine Beurs in de Denderstraat heeft nieuwe uitbaters. Vanaf nieuwjaar tappen Muriel Wertbrocu en Alain Van Langenhove er de pinten. Het café was twee jaar dicht.

Twee jaar was er geen beweging te zien achter het raam van café De Kleine Beurs, maar er zijn dan toch nieuwe uitbaters gevonden. “We zijn al 9 jaar vrijwilliger achter de toog van SK Herdersem en weten dus wel wat het is, café openhouden. Omdat het ons zo beviel zochten we naar een café om open te houden en eerst hadden we een café aan Eendracht Aalst op het oog. Toen de brouwer ons De Kleine Beurs liet zien, waren we direct verkocht”, zegt Muriel. “Het café is groot genoeg, er is een terrasje voor de deur en bovendien een locatie waar veel volk passeert. In de toekomst met de ontwikkelingen aan het station en op de Tragel zal er hier nog meer volk aan onze deur passeren, dat is natuurlijk goed voor het café.”

Allebei zijn ze fervente carnavalisten bij AKV De Sjattrellen. “Onze groep gaat niet meer mee in de stoet, maar we spreken wel nog elke maand af”, zeggen ze. “De stoet komt ook voorbij ons café, dus dat zal een plezante ervaring worden. Sowieso is het café open met carnaval”, zegt Muriel.

Vanaf begin januari gaat het café open.