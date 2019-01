Cactusclub Aylostera verkoopt na 34 jaar collectie Rutger Lievens

18 januari 2019

18u06 0 Aalst Cactusclub Aylostera uit Hofstade houdt in mei een uitverkoop van haar collectie. De club werd in 1985 opgericht door enkele Aalsterse cactusliefhebbers en na 34 jaar reiken de Zuid-Amerikaanse reuzen tot aan het plafond van de serre. De oudste planten dateren van voor de Tweede Wereldoorlog.

Jef Keymeulen heeft op zijn 74ste van zijn hart een steen gemaakt en de knoop doorgehakt: de cactusclub stopt er definitief mee. “In totaal hebben we een dertigtal leden, maar we sterven uit. Er zijn recent nog een zestal leden bij gekomen, maar er zijn er ook zes gestopt. De facto zijn we nog met drie die al het werk moeten doen en we worden er niet jonger op”, zegt Jef.

Scaltin-cactus

Hij overschouwt de minicactusprairie in de serre in de Noenstraat in Hofstade. Aan elke cactus hangt een verhaal. “Die grote hier, die noemen we de Scaltin-cactus. Dat is niet de officiële naam, alleen hier heet die Scaltin. Een ondertussen overleden lid van ons, Roger Scaltin, had de voet van deze cactus in 1947 gekregen van iemand die naar Mexico op reis was geweest. Als je het bovenste stuk van deze reus afhakt, groeit die stek opnieuw. En de moederplant blijft groeien. Honderden meters cactus hebben we geweekt van die ene plant”, zegt Jef.

De club wou de plant van Roger Scaltin kopen, maar die vroeg 30.000 frank. “Te veel geld. Toen hij stierf vroeg zijn vrouw om wat cactussen te komen ophalen. ‘Maar voor die cactus wou Roger 30.000 frank’, zei ze toen. Uiteindelijk hebben we de plant na haar dood via haar nicht toch op de kop kunnen tikken”, zegt Jef. Voor de plantenverkoop in mei zullen er stekken van de Scaltin-cactus te koop zijn.

500 soorten

In de serre staan zo’n 500 soorten, duizenden planten in totaal. “Bij mij is de passie begonnen toen mijn vrouw eens een doos met kleine cactussen meebracht. De microbe had me gebeten en ik begon tuincentra af te schuimen om nog meer cactussen te kopen. Ondertussen zitten er in de club 15.000 werkuren en hebben het onderhoud en stookkosten ons in al die jaren 75.000 euro gekost”, zegt Keymeulen.

Het was zijn droom om de cactusclub te laten voortbestaan via een lokale overheid. “Het was mooi geweest mocht de stad een stuk openbare ruimte reserveren voor onze collectie, maar in al die jaren is het ons niet gelukt hen daarvan te overtuigen”, zegt Keymeulen.

In april en mei zijn er plantenverkopen. Meer info daarover volgt later.