BV's spelen benefietmatch 26 mei 2018

02u54 0 Aalst Stijn De Koker en Cindy De Mul uit Aalst organiseren nu zondag 27 mei een tweede kindernamiddag voor het goede doel. Ze zijn de ouders van Jana en Liam.

Jana De Koker overleed toen ze 22 maanden oud was aan een zeldzame bloed- en beenmergziekte. Liam werd tot overmaat van ramp gediagnosticeerd met dezefde ziekte, maar overleefde na een stamceltransplantatie. "In 2015 hadden we al eens een kindernamiddag en een benefietmatch georganiseerd, wat 750 mensen op de been bracht. Leo Van Der Elst is peter van het initiatief. Dat wilden we twee jaar geleden herhalen, maar toen werd ontdekt dat Liam erg ziek was. Dus moesten we de benefiet afgelasten", zeggen Cindy en Stijn. "Nu de toestand van Liam stabiel is, komt er dan toch een tweede editie. Het gaat goed met Liam, al blijft de onzekerheid erin zitten."





De opbrengst gaat naar de Foundation Jana De Koker, die met zeven kinderziekenhuizen samenwerkt en elk jaar 30.000 kinderen helpt met prikcadeautjes. Nu zondag staan er op de voetbalterreinen van Osta Meerbeke twaalf springkastelen, XL-games, een clown, workshops goochelen en tussen 12.15 en 13.15 uur komt Bumba langs. De benefietmatch gaat tussen de vrouwenploeg van Club Brugge en BV's zoals Miguel Wiels en Filip De Wilde. Iedereen welkom vanaf 12 uur. Toegang kost 5 euro voor volwassenen, 2,50 euro voor kinderen. (RLA)