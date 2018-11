Buurtwildt-lokaal in ontmoetingshuis De Brug besmeurd met graffiti Rutger Lievens

30 november 2018

15u20 0 Aalst Het lokaal van de jeugdwerking in de Sint-Elisabethwijk in Aalst Buurtwildt is besmeurd met graffiti. De stad laat alles weer verwijderen en zoekt de schuldigen.

Buurtwildt organiseert activiteiten voor jongeren uit de Sint-Elisabethwijk en omgeving. De jeugdwerking heeft een lokaal in ontmoetingshuis De Brug aan het voetbalpleintje. Vrijdagochtend werd vastgesteld dat de ramen beklad waren met graffiti. Op het raam staan de afkortingen van ‘baise ta mère’ en ‘fils de pute’, en de postcode van Aalst. Vrijdagmiddag was een firma al in de weer om alles op te poetsen.

Schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V) had een overleg met de politie. “Er zijn strafbare feiten gepleegd en hopelijk worden de daders gevonden. Hebben de daders iets te maken met Buurtwildt? Waarschijnlijk wel, en daar zal in de jeugdwerking rekening mee worden gehouden. We moeten alleszins vermijden dat de jongeren die zich goed gedragen het moeten bekopen, door gedrag van sommige anderen”, zegt Iwein De Koninck (CD&V).