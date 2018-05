Buurtwild/t voortaan permanent in Boonzaal 08 mei 2018

Het college van burgemeester en schepenen besliste maandagochtend dat de Aalsterse jeugdwerking Buurtwild/t voortaan een vaste locatie krijgt in Ontmoetingshuis De Brug, met name in de Boonzaal. "Vroeger werd de Boonzaal door Buurtwild/t enkel gebruikt op basis van de beschikbaarheden op de verhuurkalender. Dat kwam niet altijd overeen met momenten die onze jongeren het best uitkomen, zoals een woensdagnamiddag of vrijdag na 16 uur", aldus schepen van Jeugd Iwein De Koninck (CD&V). Dat de jeugdwerking nu voorrang krijgt op het gebruik van de Boonzaal, levert een aantal voordelen op volgens de stad Aalst. Zo beschikken de jongeren over hun eigen lokaal waar ze finaal ook verantwoordelijk voor zijn, een speelruimte waarin ze kunnen experimenteren en groeien.





"Door onze jeugdwerkers er hun eigen plekje te geven, zullen zij makkelijker contact kunnen leggen met andere organisaties", zo besluit schepen van Welzijn Dylan Casaer (Lijst A).





(RLA)