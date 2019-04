Buurtinformatienetwerken trekken aan alarmbel: “Betere communicatie met politie, of het heeft geen zin meer voor ons” Leden raken almaar meer gedemotiveerd Koen Baten

05 april 2019

09u57 0 Aalst Verschillende leden van de bestuursgroepen van de buurtinformatienetwerken (BIN’s) in Aalst betreuren de gebrekkige communicatie met de politie. Heel wat feiten worden niet gemeld via sms of via een maandelijkse rapportering. “Hierdoor verliezen sommige bestuursleden de moed om nog verder te gaan”, zegt bestuurslid Marnick Schollaert.

In enkele maanden tijd werden 114 inbraken geregistreerd in Aalst, waaronder heel wat in het BIN-gebied van de stad. Van een goede communicatie tussen die buurtinformatienetwerken en de politie is echter nauwelijks sprake. De BIN-beheerders betreuren het gebrekkige overleg. “De laatste maanden hebben we maar drie sms'en ontvangen van de politie. Als we iets doorgeven, krijgen we ook nauwelijks feedback en dat is jammer", zegt BIN-bestuurslid Marnick Schollaert. Sommige BIN-groepen raken hierdoor serieus gedemotiveerd. “Op deze manier heeft een BIN geen meerwaarde. We hebben hier in de regio ondertussen al heel wat netwerken, maar als de communicatie uitblijft, heeft het misschien geen zin meer voor ons", klinkt het.

Schollaert ijvert daarnaast voor een overkoepelend buurtinformatienetwerk om de samenwerking te verbeteren. Groepen zoals ‘Kritiek in over Aalst' brengen verschillende hete hangijzers aan, maar die vrijheid hebben de BINs niet. “Wij mogen bijvoorbeeld niet zomaar alles op het internet plaatsen. We respecteren de regelgeving daaromtrent, maar voelen ons op deze manier vaak nutteloos”, aldus Schollaert.

“We kunnen wel degelijk een verschil betekenen, kijk maar naar de ontmanteling van de grote cannabisplantage aan de Moorselbaan, die wij hadden getipt aan de politie. Maar het alarm wordt bij ons te weinig geactiveerd. In de zone Denderleeuw/Haaltert krijgen ze elke maand een overzicht van wat er allemaal gebeurde, maar bij ons kan dit niet. Wij hopen dat er meer feedback komt, anders heeft het geen zin meer voor ons”, besluit Marnick.

Burgemeester Christoph D’haese heeft oren naar de roep van de bestuursgroepen. “We kunnen en moeten misschien inderdaad de interactie verhogen. Ik ben grote voorstander van de buurtinformatienetwerken, ze hebben hun nut al bewezen. Ik plan in mei een vergadering met de jeugdgroepen, de BIN’s en iedereen van de gemeenteraad die hier oren naar heeft, hoe we ons kunnen verbeteren. De buurtinformatienetwerken betekenen een meerwaarde voor de veiligheid van de stad, samen kunnen we ongetwijfeld naar een oplossing zoeken", besluit D’haese.