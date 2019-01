Buurtcomité De Gebieren klinkt op het nieuwe jaar Rutger Lievens

14 januari 2019

13u11 0 Aalst Buurtcomité De Gebieren heeft in de Brouwerijstraat in Aalst met de buren geklonken op het nieuwe jaar.

Kinderen konden zorgeloos op straat fietsen in de Brouwerijstraat zondagnamiddag, want voor het buurtfeest was de straat afgesloten voor het verkeer. De buren uit de Drie Sleutelsstraat, Brouwerijstraat, Bredestraat en Weverijstraat waren welkom op de nieuwjaarsdrink van De Gebieren. Er was een ‘sjakossenworp’ en de mooist versierde gevel werd beloond met een mand met lekkers. “Ons doel is om in de toekomst elk seizoen 1 activiteit te organiseren. Zo maakten we met onze buren al eens een geslaagde fietstocht door Aalst. De nieuwjaarsdrink wordt een jaarlijkse traditie”, zegt het buurtcomité.