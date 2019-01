Buurtbewoners verwittigen brandweer voor brandende lamp op zolderkamer Koen Baten

20 januari 2019

De Aalsterse brandweer kreeg gisterenavond rond 23.00 uur een oproep van een mogelijke brand in een woning die was opgemerkt door buurtbewoners in de Jan Frans Vonckstraat in Baardegem. De hulpdiensten repten zich ter plaatse en deden een controle van het gebouw. Het bleek om een woning te gaan in aanbouw waar een lamp was blijven branden. Enkele buren dachten dat het mogelijks om een brand ging, maar uiteindelijk bleek er dus niets aan de hand te zijn.