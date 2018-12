Buurtbewoners Hertshage opgeschrikt door knallen van rookbommen Koen Baten

27 december 2018

In Hertshage in Aalst zijn de buurtbewoners deze avond opgeschrikt door twee luide knallen. Enkele jongeren van Afrikaanse origine zouden opnieuw naar de wijk afgezakt zijn en lieten er twee rookbommen ontploffen. De wijkagent kwam onmiddellijk ter plaatse, maar de jongeren hadden het dan al op een lopen gezet. Volgens een buurtbewoner zouden er een dertigtal jongeren aanwezig geweest zijn. “Iedereen was stevig geschrokken. Ook gisteren waren er enkele jongeren die hier rondhingen met baseballknuppels", aldus Bruno Van Delsen. Het is niet de eerste keer dat er in die buurt problemen zijn. De bewoners hebben al samen gezeten met de stad die maatregelen zal nemen om de overlast aan te pakken. De politiepatrouilles zijn al opgevoerd in de regio.